Бари Котър е убеден, че ЦСКА разполага с необходимите качества, за да стане шампион. В интервю за “Домът на футбола” по DIEMA SPORT десният защитник говори за първите си впечатления от клуба, подкрепата на привържениците и амбицията да спечели по-значима роля в състава.

“Качеството е невероятно и съм уверен в първото място. Да, Левски има мач в запас, но дори и да го спечелят, смятам, че ще бъдем способни да наваксаме изоставането на по-късен етап в кампанията. Времето ще покаже”, заяви ирландецът.

Котър призна, че засега не получава толкова игрово време, колкото би искал. Той обаче приема адаптацията като необходима стъпка, за да опознае системата и да изгради връзки със съотборниците си. “Знам, че моето време ще дойде”, добави защитникът.

Победата с 3:0 над Левски е сред моментите, които са затвърдили увереността му в отбора. “Дербито е нещо уникално и футболът е точно за това. Тези мачове носят повече адреналин и мотивация. Победата с 3:0 просто показва с каква група разполагаме”, каза Котър.

Преди трансфера си той се е изправял срещу ЦСКА с ирландски отбори. Тези срещи са му оставили силни впечатления от клуба и неговата публика. “Когато разбрах, че проявяват интерес към мен, се почувствах поласкан. Виждате новия стадион, футболистите в отбора са брилянтни и за мен е огромно удоволствие да бъда тук”, сподели той.

Котър беше на резервната скамейка при първия мач на новия стадион “Българска армия” и използвал времето преди началото, за да проследи церемонията.

“Видях как всички легенди излязоха на терена, а по този начин научаваш повече за историята на клуба. Разочароващото е, че не спечелихме трите точки, за да зарадваме феновете, но съм благодарен, че видях нещо подобно”, разказа бранителят.

В интервюто ирландецът се върна и към детството си. Той загубил баща си през 2005 г., а майка му отгледала три деца. “Израснах в семейство със самотна, трудолюбива майка, която беше моят супергерой. От нея научих много неща за живота и придобих качества, от които съм горд до ден днешен”, каза Котър.

Футболът бил първата му страст, макар в определен момент да се увлякъл по бокса. Майка му го насочила обратно към терена. “Израствайки, гледах много испански футбол и виждах как играе Роналдиньо. Това всъщност ме накара да се влюбя в този спорт”, обясни защитникът.

Сред незабравимите преживявания в кариерата му остава гостуването с Барнзли на Манчестър Юнайтед през 2024 г. Загубата с 0:7 на “Олд Трафорд” му показала отблизо разликата в нивата. “Не беше Театърът на мечтите, а Театърът на кошмарите”, пошегува се той, но определи възможността да играе срещу Каземиро, Бруно Фернандеш и Кристиан Ериксен като ценен опит.

За финал Котър си припомни периода, в който получавал около 50 паунда седмично за 40 седмици от годината. Дори извън сезона продължавал да играе за местния си отбор от неделната лига. “На по-младата си версия бих казал: Поздравления за това, че си продължил по своя път”, завърши футболистът на ЦСКА.