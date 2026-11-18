Енергийната мрежа в ЕС се нуждае от сериозни инвестиции, отчетоха участниците в дискусия в Европейския парламент в Брюксел, организирана от българския евродепутат Цветелина Пенкова (Социалисти и демократи/БСП). Предизвикателствата пред преносната инфраструктура не могат да бъдат решени самостоятелно и изискват общи усилия, подчерта тя при откриването на форума, цитирано по БТА.

Коментирайки сериозните разминавания в стойността на електроенергията на континента, Пенкова заяви, че за държавите от Източна Европа гарантирането на честна конкуренция е въпрос на оцеляване. Тя отбеляза, че в региона се произвежда достатъчно енергия, но липсата на преносен капацитет до местата с търсене поражда огромните ценови разлики.

Според евродепутата необходимите средства за модернизация на европейската енергопреносна мрежа надхвърлят публичните бюджетни възможности, поради което е ключово привличането на частен капитал. Освен това Европа трябва да продължи да инвестира в увеличаване на производството както на възобновяема, така и на ядрена енергия.

Тезата за недостатъчната интеграция бе подкрепена и от Йоаким Балке от енергийната дирекция на Европейската комисия, който посочи, че единният енергиен пазар все още не е достатъчно свързан, като проблемът е особено осезаем в източната част на ЕС.

Директорът на Централното диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Димитър Зарчев представи пред участниците постиженията на България в сферата на съхранението на енергия в батерии. Той определи развитието в този сектор като история на успеха, но предупреди, че основното предизвикателство вече е гарантирането на сигурността на мрежата. По думите му е наложително както разгръщането на вътрешната инфраструктура, така и изграждането на по-добри междусистемни връзки с останалите европейски държави.

Зарчев отчете, че у нас мрежите се развиват с по-бързи темпове в сравнение с други части на Европа. Само за година и половина България е изградила мощности за производство на 7400 мегавата електроенергия от слънчеви централи и е внедрена система за съхранение на над 20 мегавата в 6000 батерии.