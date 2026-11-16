Вицепремиерът Александър Пулев: Отпускаме 2 млрд. евро за подкрепа на домакинствата и бизнеса заради енергийната криза

Правителството подготвя пакет от мерки на стойност 2 млрд. евро в подкрепа на домакинствата, индустрията и небитовите потребители на енергия. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в ефира на NOVA. По думите му основната цел е да бъдат ограничени последиците от енергийната криза и да се гарантира предвидимост за гражданите и бизнеса.

„Сметките за парно и газ няма да се повишават. Това е нашето обещание към домакинствата през тежкия отоплителен сезон“, заяви Пулев.

Той посочи, че страната е изправена пред безпрецедентна енергийна криза, която по думите му Международната агенция по енергетика определя като най-голямата в историята.

Предвидените мерки ще обхванат както енергоемките предприятия, така и около 500 000 микро-, малки и средни компании. Условие за получаване на подкрепата ще бъде бизнесът да реинвестира 50% от предоставените средства в мерки за енергийна сигурност. Според министъра това ще допринесе за повишаване на производителността и конкурентоспособността на българската икономика.

Вицепремиерът коментира и проектобюджета за 2027 г., като призна, че финансовата ситуация остава трудна заради натрупания дефицит. Той съобщи, че правителството вече е предприело съкращения на 5000 щатни бройки в държавната администрация, като 120 от тях са в Министерството на икономиката.

„Дългът сам по себе си не е лошо нещо. Най-важното е за какво ще бъде използван“, подчерта Пулев.

Според него заемните средства трябва да бъдат насочвани към инвестиции и структурни реформи, които да стимулират икономическия растеж.

Сред приоритетите на кабинета министърът открои развитието на индустриалните зони и модернизацията на икономическата инфраструктура. Той посочи Шумен, Видин и Бургас като част от градовете, в които се планират инвестиции.

Пулев съобщи още, че се водят напреднали разговори с международни компании от автомобилната индустрия за разкриване на производства в България.

„Водят се напреднали преговори с международни компании от автомобилния сектор, така че в България да се произвеждат цели автомобили, а не само отделни компоненти. Така добавената стойност ще остава в страната“, обясни той.

По отношение на критиките към проектобюджета и оценката на S&P Global Ratings вицепремиерът подчерта, че кредитният рейтинг на България остава непроменен и страната не е изправена пред дългова спирала. Той обаче призна, че докладът поставя акцент върху необходимостта от по-строг контрол върху бюджетния дефицит.

Пулев отправи критики към предишните управляващи, като ги обвини в натрупване на неразплатени задължения. По думите му одитни доклади на Сметната палата показват сключени договори без осигурено финансиране.

Въпреки предизвикателствата министърът защити финансовата рамка за следващата година, като определи проектобюджета за 2027 г. като „най-добрия социален бюджет през последните години“.