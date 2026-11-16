Новини
Търси
Подкаст
Политика

Вицепремиерът Александър Пулев: Отпускаме 2 млрд. евро за подкрепа на домакинствата и бизнеса заради енергийната криза

Вицепремиерът Александър Пулев: Отпускаме 2 млрд. евро за подкрепа на домакинствата и бизнеса заради енергийната криза

0

Правителството подготвя пакет от мерки на стойност 2 млрд. евро в подкрепа на домакинствата, индустрията и небитовите потребители на енергия. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в ефира на NOVA. По думите му основната цел е да бъдат ограничени последиците от енергийната криза и да се гарантира предвидимост за гражданите и бизнеса.

„Сметките за парно и газ няма да се повишават. Това е нашето обещание към домакинствата през тежкия отоплителен сезон“, заяви Пулев.

Той посочи, че страната е изправена пред безпрецедентна енергийна криза, която по думите му Международната агенция по енергетика определя като най-голямата в историята.

Предвидените мерки ще обхванат както енергоемките предприятия, така и около 500 000 микро-, малки и средни компании. Условие за получаване на подкрепата ще бъде бизнесът да реинвестира 50% от предоставените средства в мерки за енергийна сигурност. Според министъра това ще допринесе за повишаване на производителността и конкурентоспособността на българската икономика.

Вицепремиерът коментира и проектобюджета за 2027 г., като призна, че финансовата ситуация остава трудна заради натрупания дефицит. Той съобщи, че правителството вече е предприело съкращения на 5000 щатни бройки в държавната администрация, като 120 от тях са в Министерството на икономиката.

„Дългът сам по себе си не е лошо нещо. Най-важното е за какво ще бъде използван“, подчерта Пулев.

Според него заемните средства трябва да бъдат насочвани към инвестиции и структурни реформи, които да стимулират икономическия растеж.

Сред приоритетите на кабинета министърът открои развитието на индустриалните зони и модернизацията на икономическата инфраструктура. Той посочи Шумен, Видин и Бургас като част от градовете, в които се планират инвестиции.

Пулев съобщи още, че се водят напреднали разговори с международни компании от автомобилната индустрия за разкриване на производства в България.

„Водят се напреднали преговори с международни компании от автомобилния сектор, така че в България да се произвеждат цели автомобили, а не само отделни компоненти. Така добавената стойност ще остава в страната“, обясни той.

По отношение на критиките към проектобюджета и оценката на S&P Global Ratings вицепремиерът подчерта, че кредитният рейтинг на България остава непроменен и страната не е изправена пред дългова спирала. Той обаче призна, че докладът поставя акцент върху необходимостта от по-строг контрол върху бюджетния дефицит.

Пулев отправи критики към предишните управляващи, като ги обвини в натрупване на неразплатени задължения. По думите му одитни доклади на Сметната палата показват сключени договори без осигурено финансиране.

Въпреки предизвикателствата министърът защити финансовата рамка за следващата година, като определи проектобюджета за 2027 г. като „най-добрия социален бюджет през последните години“.

Още по темата

Александър Пулев: Категорично няма да допуснем увеличение на цените

Александър Пулев: Категорично няма да допуснем увеличение на цените

Александър Пулев: България е отворена за американски инвестиции

Александър Пулев: България е отворена за американски инвестиции

Пулев води български бизнес в САЩ за срещи с Белия дом, Lockheed Martin и SpaceX

Пулев води български бизнес в САЩ за срещи с Белия дом, Lockheed Martin и SpaceX

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Правосъдният министър: Няма да отпадат 20-те заплати при пенсиониране и парите за облекло на съдебните служители

Правосъдният министър: Няма да отпадат 20-те заплати при пенсиониране и парите за облекло на съдебните служители

Омбудсманът: Не може да се отнемат права на хората с увреждания заради злоупотреби

Омбудсманът: Не може да се отнемат права на хората с увреждания заради злоупотреби

Бившият външен министър Николай Милков поема българското посолство във Вашингтон

Бившият външен министър Николай Милков поема българското посолство във Вашингтон

Слави Василев: С Бюджет 2027 слагаме край на безразборното харчене, разходите намаляват с 1 млрд. евро

Слави Василев: С Бюджет 2027 слагаме край на безразборното харчене, разходите намаляват с 1 млрд. евро

ЕС с нови санкции срещу Русия, България извади две банки от списъка

ЕС с нови санкции срещу Русия, България извади две банки от списъка

Водещи

За историята: и Естония ни победи за първи път

За историята: и Естония ни победи за първи път

  • Току-що
Вицепремиерът Александър Пулев: Отпускаме 2 млрд. евро за подкрепа на домакинствата и бизнеса заради енергийната криза

Вицепремиерът Александър Пулев: Отпускаме 2 млрд. евро за подкрепа на домакинствата и бизнеса заради енергийната криза

  • Преди 4 минути
НА ЖИВО: Естония отново поведе на България

НА ЖИВО: Естония отново поведе на България

  • Преди 32 минути
Как да предпазим глезените от травми: Три съвета от физиотерапевт за повече сила и стабилност

Как да предпазим глезените от травми: Три съвета от физиотерапевт за повече сила и стабилност

  • Преди 33 минути
Правосъдният министър: Няма да отпадат 20-те заплати при пенсиониране и парите за облекло на съдебните служители

Правосъдният министър: Няма да отпадат 20-те заплати при пенсиониране и парите за облекло на съдебните служители

  • Преди 54 минути
НА ЖИВО: Естония и България си размениха по един гол

НА ЖИВО: Естония и България си размениха по един гол

  • Преди 1 час
Омбудсманът: Не може да се отнемат права на хората с увреждания заради злоупотреби

Омбудсманът: Не може да се отнемат права на хората с увреждания заради злоупотреби

  • Преди 1 час
ЕИБ отпуска 400 млн. евро за модернизацията на румънската АЕЦ „Черна вода"

ЕИБ отпуска 400 млн. евро за модернизацията на румънската АЕЦ „Черна вода"

  • Преди 1 час
Марин Льо Пен обеща да запази помощта за Украйна, ако стане президент

Марин Льо Пен обеща да запази помощта за Украйна, ако стане президент

  • Преди 1 час
Два проекта бяха отличени на финала на SHARKLAB 2026

Два проекта бяха отличени на финала на SHARKLAB 2026

  • Преди 2 часа
Законът за чуждестранните агенти: Предизвикателства и ограничения

Законът за чуждестранните агенти: Предизвикателства и ограничения

  • Преди 2 часа
НА ЖИВО: Естония поведе на България

НА ЖИВО: Естония поведе на България

  • Преди 2 часа
Бившият външен министър Николай Милков поема българското посолство във Вашингтон

Бившият външен министър Николай Милков поема българското посолство във Вашингтон

  • Преди 2 часа
Министър Найденов и ръководството на съдебната власт обсъдиха реформа във финансирането ѝ

Министър Найденов и ръководството на съдебната власт обсъдиха реформа във финансирането ѝ

  • Преди 2 часа
БФС поиска стадион "Септември"

БФС поиска стадион "Септември"

  • Преди 2 часа