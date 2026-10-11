Новини
Търси
Подкаст
Общество

Пулев води български бизнес в САЩ за срещи с Белия дом, Lockheed Martin и SpaceX

Пулев води български бизнес в САЩ за срещи с Белия дом, Lockheed Martin и SpaceX
БТА

Вицепремиерът ще оглави делегация от 30 представители на 20 компании с фокус върху отбраната, високите технологии, инвестициите и новите пазари

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще води българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия "Отбрана и сигурност" на Американската търговска камара в България.

В посещението ще участват 30 представители на бизнеса от 20 компании. Целта е да бъдат разширени възможностите за партньорство между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори.

В рамките на визитата Пулев ще проведе срещи със заместник-държавния секретар на САЩ по икономически политики Джейкъб Хелбърг, с представители на Националния икономически съвет към Белия дом, както и с компании като Lockheed Martin, SpaceX и Boeing Defense, Space & Security.

Вицепремиерът ще участва и в годишното изложение на Асоциацията на армията на САЩ – AUSA. Предвидени са и директни срещи между български и американски компании в областта на отбранителната индустрия, инженерните решения, космическите и сателитните технологии.

"Българската индустрия има потенциал да бъде още по-активен участник в международните вериги на доставки и да развива партньорства с водещи световни компании", заяви Пулев.

По думите му целта е да бъдат създадени конкретни възможности за българския бизнес за достъп до нови пазари, инвестиции и технологично развитие.

Пулев ще бъде и сред основните говорители на семинар за възможностите в областта на отбраната и сигурността, организиран от Департамента по търговия на САЩ.

Събитието ще бъде открито от Брадли МакКини, заместник-помощник секретар в Отдела по международна търговия на американското ведомство.

Още по темата

Иван Василев: 83 млн. евро са предвидени за зелени технологии в бизнеса

Иван Василев: 83 млн. евро са предвидени за зелени технологии в бизнеса

Държавата и бизнесът обединяват усилия за развитие на космическия сектор у нас

Държавата и бизнесът обединяват усилия за развитие на космическия сектор у нас

БНЕБ: Токът за бизнеса поскъпва минимално утре

БНЕБ: Токът за бизнеса поскъпва минимално утре

Ричард Алибегов за "Таралеж": Държавата изпусна цените, а сметката плаща бизнесът

Ричард Алибегов за "Таралеж": Държавата изпусна цените, а сметката плаща бизнесът

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Най-важното от България на 11.10.2026-та г.

Най-важното от България на 11.10.2026-та г.

Времето се разваля, идва застудяване и гръмотевична буря

Времето се разваля, идва застудяване и гръмотевична буря

Горящ автомобил блокира пътя между Мездра и Ботевград

Горящ автомобил блокира пътя между Мездра и Ботевград

Такситата в Кюстендил искат повишаване на тарифите

Такситата в Кюстендил искат повишаване на тарифите

Оранжев дим излезе от "Неохим": Екоинспекцията с резултати за въздуха

Оранжев дим излезе от "Неохим": Екоинспекцията с резултати за въздуха

Водещи

Най-важното от света на 11.10.2026-та г.

Най-важното от света на 11.10.2026-та г.

  • Преди 2 минути
Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

  • Преди 5 минути
На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

  • Преди 11 минути
Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

  • Преди 27 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който премълчаното получава точни думи

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който премълчаното получава точни думи

  • Преди 33 минути
На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

  • Преди 34 минути
Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

  • Преди 43 минути
Петър Витанов за атакуваните кораби: Хипотезата е, че става дума за руски удари

Петър Витанов за атакуваните кораби: Хипотезата е, че става дума за руски удари

  • Преди 45 минути
На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

  • Преди 46 минути
Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

  • Преди 57 минути
Веласкес след успеха на „Тича“: Заслужавахме победата на 100%, но Сангаре тревожи Левски

Веласкес след успеха на „Тича“: Заслужавахме победата на 100%, но Сангаре тревожи Левски

  • Преди 1 час
Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

  • Преди 1 час
На живо: ЦСКА води с два гола след първата част

На живо: ЦСКА води с два гола след първата част

  • Преди 1 час
Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

  • Преди 1 час
На живо: Питас донесе втори гол за ЦСКА

На живо: Питас донесе втори гол за ЦСКА

  • Преди 2 часа