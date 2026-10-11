Пулев води български бизнес в САЩ за срещи с Белия дом, Lockheed Martin и SpaceX

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще води българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия "Отбрана и сигурност" на Американската търговска камара в България.

В посещението ще участват 30 представители на бизнеса от 20 компании. Целта е да бъдат разширени възможностите за партньорство между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори.

В рамките на визитата Пулев ще проведе срещи със заместник-държавния секретар на САЩ по икономически политики Джейкъб Хелбърг, с представители на Националния икономически съвет към Белия дом, както и с компании като Lockheed Martin, SpaceX и Boeing Defense, Space & Security.

Вицепремиерът ще участва и в годишното изложение на Асоциацията на армията на САЩ – AUSA. Предвидени са и директни срещи между български и американски компании в областта на отбранителната индустрия, инженерните решения, космическите и сателитните технологии.

"Българската индустрия има потенциал да бъде още по-активен участник в международните вериги на доставки и да развива партньорства с водещи световни компании", заяви Пулев.

По думите му целта е да бъдат създадени конкретни възможности за българския бизнес за достъп до нови пазари, инвестиции и технологично развитие.

Пулев ще бъде и сред основните говорители на семинар за възможностите в областта на отбраната и сигурността, организиран от Департамента по търговия на САЩ.

Събитието ще бъде открито от Брадли МакКини, заместник-помощник секретар в Отдела по международна търговия на американското ведомство.