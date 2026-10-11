Винисиус се извини след нелепия червен картон

Винисиус Жуниор поднесе извинения на своите съотборници и привържениците на Реал Мадрид, след като беше изгонен при победата с 1:0 над Виляреал на „Сантиаго Бернабеу“.

Бразилецът се появи като резерва в 52-рата минута, но остана на терена само около 20 минути. Нападателят получи директен червен картон за неспортсменска проява срещу Нейтън Салиба.

Винисиус дръпна за косата футболиста на Виляреал по време на атака, завършила с попадение във вратата на гостите. След намесата на видеоасистентите нарушението беше установено, голът беше отменен, а звездата на Реал напусна терена.

След края на срещата Винисиус призна грешката си с кратко послание в социалните мрежи.

„Извинявам се на отбора и на феновете“, написа бразилският национал.

Сега в Реал Мадрид очакват решението на Дисциплинарната комисия, тъй като наказанието може да извади нападателя от предстоящото Ел Класико.

Двубоят между Барселона и Реал Мадрид е насрочен за 25 октомври на „Камп Ноу“.

Според правилника на Испанската футболна федерация дърпането на противник за косата се разглежда като агресивно поведение. Когато пострадалият футболист не е получил контузия, санкцията може да бъде между един и три мача.

Точният размер на наказанието ще определи дали Винисиус ще бъде на разположение за най-голямото дерби в испанския футбол.