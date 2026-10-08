Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Тони Кроос се готви за треньорска кариера, Реал Мадрид следи ситуацията

Тони Кроос се готви за треньорска кариера, Реал Мадрид следи ситуацията
АП/БТА

Германецът е заявил желание да започне специализиран курс и може да се завърне в структурата на клуба

Легендата на Реал Мадрид Тони Кроос обмисля завръщане във футбола, но този път като треньор. Германецът вече е предприел конкретни стъпки в тази посока, съобщава испанското издание AS.

Бившият полузащитник е информирал Кралската испанска футболна федерация, че иска да се включи в специализирания треньорски курс за бивши професионални футболисти през сезон 2027/28.

При успешно завършване Кроос ще получи лиценз UEFA A, който значително ще разшири възможностите му за работа като треньор.

Германецът вече притежава квалификация, позволяваща му да води отбор в третото ниво на испанския футбол. На този етап той няма право да бъде старши треньор в Ла Лига или Сегунда дивисион, но може да работи като асистент.

Кроос трупа опит със собствената си футболна академия в Боадиля дел Монте край Мадрид, където участва в развитието на млади таланти.

Според AS през пролетта Реал Мадрид е обсъждал възможността бившият халф да се завърне в структурата на клуба. Президентът Флорентино Перес е искал Кроос да присъства ежедневно на тренировъчната база във Валдебебас.

Разговорите не са довели до споразумение, но вратата за бъдещо завръщане на германеца в Реал Мадрид остава отворена.

Още по темата

Моуриньо се връща в Рим с Реал Мадрид: Рома завинаги ще бъде мой дом

Моуриньо се връща в Рим с Реал Мадрид: Рома завинаги ще бъде мой дом

Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

Френски журналист: Мбапе е разочарован и иска да напусне Реал Мадрид

Френски журналист: Мбапе е разочарован и иска да напусне Реал Мадрид

Corriere dello Sport: Реал Мадрид идва за звездата на Ювентус

Corriere dello Sport: Реал Мадрид идва за звездата на Ювентус

Играч на Реал Мадрид аут до края на годината

Играч на Реал Мадрид аут до края на годината

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

Водещи

Плевен е в траур след катастрофата с четирима загинали младежи

Плевен е в траур след катастрофата с четирима загинали младежи

  • Току-що
Въпреки заповед за защита: Мъж нападна бившата си и намушка друг

Въпреки заповед за защита: Мъж нападна бившата си и намушка друг

  • Преди 1 минута
НОИ към българските пенсионери в страни извън ЕС: Подайте декларация до 31 декември

НОИ към българските пенсионери в страни извън ЕС: Подайте декларация до 31 декември

  • Преди 2 минути
Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

  • Преди 4 минути
Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

  • Преди 16 минути
Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

  • Преди 20 минути
Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 36 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 38 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 46 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 49 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 59 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ