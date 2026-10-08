Тони Кроос се готви за треньорска кариера, Реал Мадрид следи ситуацията

Легендата на Реал Мадрид Тони Кроос обмисля завръщане във футбола, но този път като треньор. Германецът вече е предприел конкретни стъпки в тази посока, съобщава испанското издание AS.

Бившият полузащитник е информирал Кралската испанска футболна федерация, че иска да се включи в специализирания треньорски курс за бивши професионални футболисти през сезон 2027/28.

При успешно завършване Кроос ще получи лиценз UEFA A, който значително ще разшири възможностите му за работа като треньор.

Германецът вече притежава квалификация, позволяваща му да води отбор в третото ниво на испанския футбол. На този етап той няма право да бъде старши треньор в Ла Лига или Сегунда дивисион, но може да работи като асистент.

Кроос трупа опит със собствената си футболна академия в Боадиля дел Монте край Мадрид, където участва в развитието на млади таланти.

Според AS през пролетта Реал Мадрид е обсъждал възможността бившият халф да се завърне в структурата на клуба. Президентът Флорентино Перес е искал Кроос да присъства ежедневно на тренировъчната база във Валдебебас.

Разговорите не са довели до споразумение, но вратата за бъдещо завръщане на германеца в Реал Мадрид остава отворена.