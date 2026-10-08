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Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе
АП/БТА

Според „Кадена Сер“ атмосферата в съблекалнята остава изключително лоша, а между двама футболисти се е стигнало до сблъсък

Жозе Моуриньо все още не успява да овладее напрежението в съблекалнята на Реал Мадрид след завръщането си в клуба през лятото, твърди радио „Кадена Сер“.

„Проблемът е, че атмосферата в съблекалнята е също толкова ледена, колкото беше преди пет месеца“, заяви журналистът Антон Меана в предаването „Ел Ларгеро“.

Според информацията португалският специалист не е успял да промени отношенията между част от футболистите, които са имали разногласия и с предишните треньори Шаби Алонсо и Алваро Арбелоа.

„Кадена Сер“ твърди още, че между двама играчи на Реал Мадрид се е стигнало до физическа саморазправа в съблекалнята. Медията не разкрива имената им, а от клуба няма официален коментар по случая.

Преди няколко месеца испанските медии съобщиха и за конфликт между Орелиен Чуамени и Федерико Валверде, след който двамата са били санкционирани от клуба.

През седмицата Моуриньо е провел разговор и с Килиан Мбапе. Според радиото треньорът е поискал от голмайстора да бъде по-дискретен в личния си живот.

Моуриньо смята, че постоянните публикации около френската звезда създават допълнително напрежение както в съблекалнята, така и около целия отбор. Към момента нито Реал Мадрид, нито Мбапе са коментирали публично твърденията.

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