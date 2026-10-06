Френски журналист: Мбапе е разочарован и иска да напусне Реал Мадрид

Килиан Мбапе е разочарован от ръководството на Реал Мадрид и иска да напусне през следващото твърди френският журналист Франсоа Гаярдо в социалните мрежи. Нападателят смята, че клубът не подкрепя достатъчно неговата кандидатура за „Златната топка", както стори това за Винисиус през 2024 година.

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27-годишният Мбапе е в Реал Мадрид от 2024 година, но имаше трудна адаптация в отбора, а липсата на големи трофеи допълнително увеличава напрежението. Появиха се и спекулации, че Ерлинг Холанд е голяма цел на президента Флорентино Перес през следващия сезон.

Мбапе не е и толкова обичан от феновете на Реал Мадрид, въпреки че е водещият реализатор на тима и в много мачове е единственият светъл лъч в играта. Освен това се говори за интерес към французина от Висшата лига. Самият той не крие, че един ден се надява да облече екипа на Ливърпул.