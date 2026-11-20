Историческата сграда на Народното събрание бе осветена в синьо по повод Световния ден на детето и 37 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Парлементът подкрепя инициативата на Държавната агенция за закрила на детето като част от Национална кампания срещу насилието над и между деца "Бъди смел, бъди добър", уточняват от Пресцентъра на Народното събрание.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че децата са нашето бъдеще и отговорност.

"Всеки един от нас трябва да направи нужното те да живеят в сигурна, защитена, спокойна и подкрепяща среда", каза тя.

По думите ѝ съпричастността на законодателната институция към каузата на Държавната агенция за закрила на детето показва общата ангажираност на институциите за предотвратяване на всички форми на насилие над и между деца.

Доцова подчерта, че откритият и честен дебат по проблема е много важна крачка към неговото решаване. Тя посочи, че кампании като "Бъди смел, бъди добър" насочват вниманието на обществото към темата, повишават информираността и вдъхват надежда на засегнатите и техните семейства.