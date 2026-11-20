Трима непълнолетни на 14, 15 и 16 години ще бъдат обвинени за блудствени действия спрямо момиче, ненавършило 16-годишна възраст. Това съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов във връзка със случая на сексуално посегателство в столицата.

"Образувахме дело за блудствени действия срещу лице, ненавършило 16-годишна възраст. В рамките на разследването са събрани достатъчно по обем и качество доказателства. Ще бъдат повдигнати обвинения срещу трима", заяви Коджаниколов.

По данни на прокуратурата престъплението е извършено в апартамент, в който над 10 момчета и момичета са празнували Хелоуин. Според разследващите пострадалото момиче е било в безпомощно състояние.

Оказва се, че по време на празненството в жилището е пристигнал и полицейски патрул след сигнал за силен шум. Служителите на МВР обаче са отправили предупреждение за спазване на тишината и са напуснали.

"Имало множество младежи, които са празнували Хелоуин. Вдигало се е много шум. Подаден е сигнал. На място е изпратен патрул. Имало е едно пълнолетно лице в апартамента. Служителите на МВР са предупредили да се спазва тишината", обясни говорителят на прокуратурата.

Коджаниколов уточни, че разпространяваният в социалните мрежи видеоклип с пистолет е свързан с отделен случай, станал няколко дни по-рано. Част от участниците в двата случая обаче се припокриват.

По-рано от СДВР съобщиха, че предполагаемите извършители на сексуалното посегателство са задържани. Установена е самоличността както на пострадалото момиче, така и на всички лица, участвали във видеозаписите, разпространени в интернет.