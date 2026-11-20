Кой е Калин Баталски - избран за член на Съдийската колегия на ВСС от парламентарната квота?
Председателят на Окръжния съд в Перник получи подкрепата на 225 народни представители
Калин Баталски беше избран за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата му, издигната от "Прогресивна България", получи 225 гласа "за", един "против" и 12 "въздържал се".
Калин Кирилов Баталски е дългогодишен магистрат и председател на Окръжния съд в Перник. Започва професионалната си кариера през 1998 г. като съдебен кандидат в Окръжен съд - Перник, след което работи като съдия-изпълнител и съдия в Районния съд в Радомир.
В периода 2006-2016 г. е председател на Районния съд в Радомир. След това работи като съдия в Окръжния съд в Кюстендил, а през 2018 г. е избран за председател на Окръжния съд в Перник, който ръководи до избора си за ВСС.
Баталски притежава образователната и научна степен "доктор". През 2022 г. се включва в европейска мрежа за медиация по дела, свързани с интелектуалната собственост, към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.
При изслушването си пред парламентарната правна комисия на 3 ноември 2026 г. Баталски подчерта необходимостта от по-активен диалог между ВСС и магистратите. Според него кадровият орган не трябва да се капсулира и да се откъсва от професионалната общност.
Той постави акцент върху прозрачността, натовареността на съдилищата и необходимостта от подобряване на кадровата политика в съдебната система.