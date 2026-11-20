Калин Баталски беше избран за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата му, издигната от "Прогресивна България", получи 225 гласа "за", един "против" и 12 "въздържал се".

Калин Кирилов Баталски е дългогодишен магистрат и председател на Окръжния съд в Перник. Започва професионалната си кариера през 1998 г. като съдебен кандидат в Окръжен съд - Перник, след което работи като съдия-изпълнител и съдия в Районния съд в Радомир.

В периода 2006-2016 г. е председател на Районния съд в Радомир. След това работи като съдия в Окръжния съд в Кюстендил, а през 2018 г. е избран за председател на Окръжния съд в Перник, който ръководи до избора си за ВСС.

Баталски притежава образователната и научна степен "доктор". През 2022 г. се включва в европейска мрежа за медиация по дела, свързани с интелектуалната собственост, към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

При изслушването си пред парламентарната правна комисия на 3 ноември 2026 г. Баталски подчерта необходимостта от по-активен диалог между ВСС и магистратите. Според него кадровият орган не трябва да се капсулира и да се откъсва от професионалната общност.

Той постави акцент върху прозрачността, натовареността на съдилищата и необходимостта от подобряване на кадровата политика в съдебната система.