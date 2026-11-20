Петьо Славов беше избран за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата му, издигната от "Прогресивна България", получи 226 гласа "за", нито един "против" и 13 "въздържал се".

Петьо Димитров Славов завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1995 г. Има над 30 години юридически стаж и дългогодишен опит в областта на административното право.

В периода 1998-2003 г. е заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията. Бил е член на Централната избирателна комисия и експерт по правни въпроси в Центъра за стратегически изследвания.

От 2003 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия, а от 2021 г. е член на нейния Адвокатски съвет. От 2015 г. участва и в Управителния съвет на асоциация "Прозрачност без граници".

При изслушването си в парламентарната правна комисия Славов заяви, че опитът му извън съдебната система ще му позволи да направи обективна оценка на проблемите в нея.

Той посочи, че основният му мотив да се кандидатира е натрупаното през годините усещане за влошаване на качеството на работа на съдебната система. Според него ВСС трябва да се съсредоточи върху ефективната кадрова политика, включително назначенията, конкурсите, атестирането и повишаването на магистратите.