Кой е Петьо Славов - избран за член на Съдийската колегия на ВСС от парламентарната квота?
Адвокатът и бивш заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията получи подкрепата на 226 народни представители
Петьо Славов беше избран за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата му, издигната от "Прогресивна България", получи 226 гласа "за", нито един "против" и 13 "въздържал се".
Петьо Димитров Славов завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1995 г. Има над 30 години юридически стаж и дългогодишен опит в областта на административното право.
В периода 1998-2003 г. е заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията. Бил е член на Централната избирателна комисия и експерт по правни въпроси в Центъра за стратегически изследвания.
От 2003 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия, а от 2021 г. е член на нейния Адвокатски съвет. От 2015 г. участва и в Управителния съвет на асоциация "Прозрачност без граници".
При изслушването си в парламентарната правна комисия Славов заяви, че опитът му извън съдебната система ще му позволи да направи обективна оценка на проблемите в нея.
Той посочи, че основният му мотив да се кандидатира е натрупаното през годините усещане за влошаване на качеството на работа на съдебната система. Според него ВСС трябва да се съсредоточи върху ефективната кадрова политика, включително назначенията, конкурсите, атестирането и повишаването на магистратите.