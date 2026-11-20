Летището в италианския град Генуа беше затворено за около два часа в сряда вечерта заради забелязани дронове в близост до пистата, съобщиха италиански медии и Франс прес.

Безпилотните апарати са били засечени около 20:00 ч. местно време от диспечерската кула. Те са се намирали източно и западно от пистата за излитане. Според префектурата на Генуа става дума за три или четири дрона, оборудвани с червени светлини.

При пристигането на полицейските екипи на място обаче дроновете вече не са били забелязани.

През последните години подобни инциденти бяха регистрирани и в района на други европейски летища, сред които тези в Брюксел, Мюнхен и Лайпциг.