Великобритания и Европейският съюз договориха нови стъпки за сближаване на отношенията си на среща на върха в Брюксел. Споразуменията обхващат мобилността на младите хора, търговията със селскостопански продукти и пазара на въглеродни емисии, съобщиха от канцеларията на британския премиер Анди Бърнам, цитирани от Ройтерс и ДПА.

Двете страни са постигнали съгласие по графиците за въвеждане на три основни инициативи – схема за младежка мобилност, споразумение за санитарните и фитосанитарните изисквания и свързване на системите за търговия с емисии. Подробностите се очаква да бъдат представени в съвместно изявление.

Новата схема за мобилност ще даде възможност на млади британци и граждани на ЕС да пътуват между двете страни с цел обучение или работа, без да бъдат обвързани с настоящите визови изисквания.

Предвижда се и облекчаване на търговията с животински и растителни продукти чрез премахване на част от проверките и необходимата документация. Друга договореност предвижда свързване на европейската и британската система за търговия с въглеродни емисии, което ще позволи взаимно признаване на квотите.

Прилагането на мерките обаче зависи от постигането на допълнително споразумение за намаляване на таксите за обучение на студентите от ЕС във Великобритания. Двете страни си поставят срок от шест месеца за разрешаване на въпроса.

След Брекзит гражданите на ЕС се третират като чуждестранни студенти във Великобритания и плащат значително по-високи такси от британските си колеги.

Разговорите в Брюксел се проведоха с участието на председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и британския премиер Анди Бърнам.

Разговорите се провеждат на фона на подновените във Великобритания дебати за бъдещите отношения с ЕС и възможността страната отново да се присъедини към Съюза. След встъпването си в длъжност през юли Бърнам отложи представянето на планираните варианти за развитие на отношенията с Брюксел.

Бившият британски министър на отбраната Дейвид Лами предложи повторното присъединяване към ЕС да бъде включено като основен елемент в предизборната програма на Лейбъристката партия за следващите парламентарни избори, които трябва да се проведат най-късно до 2029 г.

Завръщането на Великобритания в Съюза обаче не се очаква в близко бъдеще. Процесът на присъединяване може да продължи години и изисква единодушното одобрение на всички държави членки.

Неотдавна върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас определи Брекзит като „травма“ за Съюза. Междувременно във Великобритания продължават споровете за последиците от напускането, като според критици то е допринесло за икономическите затруднения и не е успяло да преодолее обществените разделения.