ПБ подариха на ПП-ДБ. Това е много несъразмерно представителство за тези две малки политически формации. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов малко преди избора на членове на ВСС от парламентарната квота.

"За съжаление, ВСС ще бъде същият като предишния, само че на копчета. Те ще правят това, което им кажат техните господари. Очевидно е, че някои от тях имат повече от един господар, защото видяхме г-н Вучков (Веселин Вучков), който беше министър на ГЕРБ, сега е номинация на ПП, за когото гласуваха ГЕРБ и ДПС", каза Костадинов.

Според него, новият ВСС е избран безпринципно. Той защити излъчения от формацията представител - Цвета Ангелова и заяви, че са подкрепили още три кандидатури, но не на базата на това кой ги препоръчва и на кого са хора, а какви са техните личностни и професионални качества и умения.

По думите му изборът на новия главен прокурор ще бъде "политически цирк". Днес, стана кръвосмешение, от което не следва нищо добро за българския народ, завърши изявлението си Костадинов.