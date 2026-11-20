Треньорът на Трабзонспор Томас Райс най-вероятно ще запази част от основните си футболисти за гостуването на ЦСКА в Лига на конференциите. Това пише журналистът Хасан Тюнджел, според когото германецът няма да рискува някои играчи, които доскоро са лекували контузии. Сред тях са Вагнер Пина, Ернест Мучи и Арал Шимшир.

Тримата се завърнаха към тренировки по време на международната пауза и е много вероятно да попаднат в групата за предстоящия мач с тоталния аутсайдер в Суперлигата Еюпспор, но по-скоро ще останат на пейката.

По-сериозно изглежда положението при Окай Йокушлу и Арсений Батагов. Двамата са преминали контролни изследвания с ядрено-магнитен резонанс, резултатите от които са били добри. Те вече са започнали леки бегови занимания, но все още не работят с топка. Малко вероятно е защитниците да се завърнат в игра до мача с ЦСКА.

Украинецът Руслан Малиновский също постепенно се завръща. Той е приключил с индивидуалните занимания и вече тренира с топка, но му е необходима още около седмица, за да бъде напълно готов. Тим Жабол-Фолкарели също преодолява проблемите си и вече участва в тренировките, като окончателното решение за него ще бъде на старши треньора.

Хасан Тюнджел подчертава, че Томас Райс няма намерение да използва футболисти, дори с малки физически проблеми.