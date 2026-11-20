Арсенал няма намерение да се разделя с халфа Мартин Субименди през януари. Ако някой клуб иска испанския национал, то ще трябва да плати 90 млн. евро за правата му, твърди испанското предаване El Larguero на Cadena SER.

Информацията гласи, че само подобна оферта може да проворика "топчиите" да влязат в преговори за продажбата на своя футболист.

Арсенал привлече Субименди от Реал Сосиедад през юли 2025 г. срещу около 70 милиона евро и го обвърза с договор до юни 2030 г. През миналата кампания Субименди беше твърд титуляр в отбора на Микел Артета, но през тази кампания нещата се промениха. През лятото в отбора беше привлечен Бруно Гимараеш, а освен това Майлс Люис-Скели също измести испанеца в йерархията в халфовата линия. Поради тази причина Субименди има едва 100 игрови минути.

Най-сериозен интерес към Мартин Субименди има от Атлетико Мадрид. "Дюшекчиите" не могат да си позволят да платят исканата сума от Арсенал и биха могли да го вземат само под наем.