Окръжният съд в Хасково отказа да освободи от ареста 41-годишния дипломат от Демократична република Конго Жан Де Дю Мутеба, обвинен по дело за трафик на близо 206 килограма кокаин през граничния пункт "Капитан Андреево". Магистратите отхвърлиха искането му мярката за неотклонение „задържане под стража“ да бъде заменена с по-лека, съобщиха от пресцентъра на съда.

Случаят е от 18 юли 2025 г., когато при проверка на автомобил, напускащ България в посока Турция, митническите служители откриха 205,940 килограма кокаин, укрити в куфари. Стойността на наркотичното вещество е оценена на над 37 милиона лева.

По делото са обвиняеми трима души - дипломатът Жан Де Дю Мутеба, 55-годишната белгийска гражданка Доте Флор Аделаид и 44-годишният български гражданин Делян Хаджилазов.

И тримата се намират в ареста от 22 юли 2025 г. След задържането им са подавали многократно искания за изменение на мерките за неотклонение, но съдът не ги е уважил. Предишният отказ е постановен на 10 септември.

При разглеждането на настоящото искане съдебният състав е анализирал събраните писмени доказателства и доказателствени средства, включително материали, свързани с европейски заповеди за разследване до Белгия, Нидерландия и Германия.

Според съда част от обясненията на обвиняемите и събраните доказателства сочат наличие на организирана структура и логистика за осъществяване на престъплението, за което са привлечени към наказателна отговорност.

Магистратите са взели предвид тежестта на обвинението, както и риска обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде освободен.

Поради тези съображения съдът е преценил, че към момента няма основания за изменение на мярката за неотклонение на 41-годишния дипломат.

Определението на Окръжния съд в Хасково не е окончателно и може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив.