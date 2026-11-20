Нападателят на Черно море Селсо Сидни даде интервю за ТАРАЛЕЖ преди варненското дерби срещу Спартак. Португалецът изрази увереност, че "моряците" ще вземат реванш за загубата с 0:3 от "соколите" в началото на сезона на "Тича".

Той е на мнение, че Черно море е по-голям клуб от Спартак по всички показатели. Сидни добави, че отборът вече е много по-уверен в себе си след лошия старт на сезона.

"На първо място искам да благодаря за интереса и възможността да дам интервю за вашата медия. Готов съм за дербито и за това, което ни очаква. Чувствам се уверен, че ще отбележа гол и ще помогна на отбора да победи. Тимът също е сигурен в себе си, позитивни сме за този мач", започна Сидни.

Нападателят се върна и към първото варненско дерби през сезона, загубено от "моряците" с 0:3 на "Тича". "Отстъпихме на Спартак в първия мач. Това е футболът и понякога се случва. Дори най-добрите отбори понякога губят - Барселона губи от Реал Мадрид, Реал Мадрид губи от Барселона. Ние не искаме това да се случи пак и ще направим всичко възможно, за да предотвратим още една загуба. Черно море винаги играе за победа".

"Очаквам много добър, но труден мач срещу Спартак. Много хора ще гледат срещата. Имаме нова възможност да покажем кои сме и какво искаме. А ние искаме трите точки", продължи той.

Селсо Сидни отдава слабия старт на сезона на многото промени в състава през лятото. "Не мисля, че загубата от Спартак в началото на сезона е повлияла за по-слабото ни представяне до момента. Имаме много нови футболисти и беше малко по-трудно да се адаптират към отбора. В момента сме много по-добри и много по-уверени. Това е от значение сега".

"За мен няма по-голям клуб от Черно море тук. За мен ние сме по-голям клуб от Спартак по всички показатели. Историята също го показва. Сега ние трябва да покажем това и в събота по време на мача", заяви португалецът на въпрос къде неговият отбор е по-добър от съперника.

Нападателят разкри, че с подобряването на резултатите атмосферата в съблекалнята се е подобрила, а отборът е станал много по-уверен. "Подобрихме резултатите си. Отборът сега е много по-уверен. Вече мислим позитивно в съблекалнята. Съотборниците ми също дават позитивни сигнали. Искаме да спечелим трите точки и ще дадем всичко от себе си. Трябва да слушаме и изпълняваме това, което иска треньорът. Това е много важно. Илиан Илиев винаги иска доброто за нас. Ако го слушаме, ще сме по-близо до победата. Подобряваме се, треньорът прави всичко, за да сме по-добри. Така и резултатите ще дойдат".

Селсо Сидни сподели, че основната му цел до края на сезона е Черно море да запази мястото си в Първа лига, но добави, че отборът има сили да се пребори и за плейофите за евротурнирите. В личен план той иска да вкара възможно най-много голове.

"Целите ми до края на сезона са Черно море да спечели това, за което се борим. Трябва да останем в Първа лига. Със сигурност там е мястото на Черно море. Това е моята цел. Мисля, че имаме сили дори да се преборим за плейофите в евротурнирите. Вярвам в отбора. В индивидуален план искам да отбелязвам повече голове и да правя асистенции. Надявам се да изиграя възможно най-много мачове, за да се подобрявам като футболист. Така ще дойдат головете и асистенциите. Вярвам в работата си, както и в себе си".

Нападателят сподели, че е доволен от престоя си на "Тича", но мечтае да премине в по-голям клуб. "Удовлетворен съм от престоя си в Черно море. Хората тук - директорите, треньорите, съотборниците ми - харесвам ги. Градът е много хубав, а хората са много мили с мен. Радвам се, че съм тук. Аз все още съм млад и имам мечти. Имам респект към Черно море, но не това е отборът, в който искам да завърша кариерата си. Моите мечти са големи, но към момента съм фокусиран върху отбора и нашите цели", завърши Селсо Сидни.