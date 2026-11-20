Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че прекратяването на войната в Украйна може да бъде постигнато единствено чрез дипломатическо решение, в което Европа трябва да има активно участие. Това стана по време на срещата на „Коалицията на желаещите“ в Берлин, предаде ДПА.

„Знаем, че тази война ще приключи само ако има дипломатическо решение“, заяви Мерц след разговорите в германската столица.

Той подчерта, че всяко бъдещо споразумение трябва да гарантира запазването на териториалната цялост на Украйна, нейната сигурност и интеграцията ѝ в европейската система за сигурност.

Украинският президент Володимир Зеленски, който също участва в срещата, призова Европа да се включи по-активно в преговорите с Русия, водени с посредничеството на САЩ.

„Украйна, Европа, САЩ и Русия. Разчитаме много на това“, заяви Зеленски, като настоя следващите разговори да бъдат в четиристранен формат.

По думите му вече се водят отделни разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за датата и дневния ред на следващата среща.

Зеленски подчерта, че е важно да не се губи време преди настъпването на зимата и че Русия трябва да бъде подложена на натиск, за да участва активно в търсенето на мирно споразумение.

Той добави, че Европа е готова да подкрепи Украйна с нови санкции и допълнителни мерки, като изрази надежда и САЩ да използват влиянието си върху Москва.

От своя страна Мерц заяви, че съюзниците са готови да разговарят с руския президент Владимир Путин. Като възможно място за подобна среща той посочи Обединените арабски емирства.

В Берлин се събраха лидерите на 26 държави от „Коалицията на желаещите“. Срещата се проведе само часове след тристранната среща между американския президент Доналд Тръмп, руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин в китайския град Шънджън.