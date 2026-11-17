Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че украинските сили са атакували Кримския мост с ракети и дронове. По думите му операцията е проведена в отговор на руските удари по украинската инфраструктура, предаде Ройтерс.

Зеленски уточни, че атаката е част от мащабна операция, преминала през седем етапа в рамките на няколко седмици. Тя е била организирана и координирана от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Генералния щаб.

Според украинския президент в предходните фази са били поразени руски системи за противовъздушна отбрана, радари и средства за радиоелектронна борба. Зеленски публикува в социалните мрежи видеозапис, за който твърди, че показва разрушаване на основната арка на Кримския мост, съобщава ДПА.

Междувременно украинското Министерство на енергетиката информира за аварийни прекъсвания на електрозахранването в Днепропетровска, Кировоградска, Полтавска и Харковска област. Причините са повреди по оборудването и спад на напрежението в електропреносната мрежа след руски атаки.

В по-голямата част от страната остават в сила графиците за ограничаване на електроподаването. За промишлените потребители също са въведени планирани ограничения.

Най-голямата частна енергийна компания в Украйна – ДТЕК, съобщи, че около 700 000 домакинства в Днепропетровска област са останали без ток вследствие на руски удар.

След съобщенията за атаката срещу Кримския мост руското правителство свика извънредно заседание, предаде Франс прес. Според руските държавни медии вицепремиерът Марат Хуснулин ще оглави комисията, която отговаря за справянето с последиците от инцидента.

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев призова жителите да запазят спокойствие. Той увери, че снабдяването на града с хранителни продукти и горива не е нарушено.

Развожаев заяви, че основният транспортен поток през пристанището е бил свързан с автомобили и автобуси. По думите му в момента се търсят решения за хората, които се опитват да се приберат или да продължат пътуването си.

Руският Следствен комитет съобщи, че е образувал наказателно дело за терористичен акт заради нанесените щети по конструкцията на моста.