Полицейска акция се провежда в бизнес сграда на столичния булевард „Тодор Александров“ 20, където се извършват претърсвания в офисите на фирма.

Операцията е на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и е свързана с подозрения за пране на пари. По информация на ФОКУС проверяваната компания е TOP GOLD - един от най-бързо развиващите се дилъри на благородни метали в България.

Към момента няма официална информация за причините за полицейската акция, както и за евентуално задържани лица.

От МВР са съобщили пред медията, че по-късно ще предоставят информация за провежданите акции. Междувременно на официалния сайт на TOP GOLD е публикувано съобщение, че днес офисът на компанията няма да работи, но поръчки ще се приемат онлайн.