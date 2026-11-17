Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС определи проектобюджета за 2027 г. като финансова рамка, която разпределя публичните средства, но не предлага реална политика за икономическото развитие на страната.

Той направи коментара си преди заседанието на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, на което депутатите разглеждат на първо четене законопроектите за държавния бюджет за следващата година.

Горанов определи предложената финансова рамка като „самоцелна безсмислена числова комбинация“. Според него страната губи ценно време, вместо да се търсят решения за връщане към нормално икономическо развитие.

Сред основните критики на ГЕРБ-СДС са заложените макроикономически показатели. По думите на Горанов проектобюджетът не предвижда мерки за справяне с инфлацията и дефицита по текущата сметка на платежния баланс.

Теменужка Петкова също заяви, че парламентарната група няма да подкрепи предложението. Според нея бюджетът не решава съществуващите обществени проблеми, а създава предпоставки за тяхното задълбочаване.

Петкова предупреди за възможно ускоряване на инфлацията, повишаване на данъците, обедняване на гражданите и поемане на нови държавни заеми.