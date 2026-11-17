16-годишен младеж с криминални прояви и предишни осъждания е нападнал и ограбил 63-годишен мъж във Враца, съобщиха от полицията.

Случаят е от тази сутрин в квартал „Дъбника“. Полицейски патрул открил възрастния мъж в безпомощно състояние.

Пред униформените той разказал, че бил нападнат от непознат, който му нанесъл побой и отнел чантата му. В нея имало работни дрехи, документи и 45 евро.

Пострадалият е настанен в болница, а извършителят е задържан.