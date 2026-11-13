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49-годишен преби жестоко възрастната си майка в исперихско село

49-годишен преби жестоко възрастната си майка в исперихско село
БТА

72-годишната жена е със счупен нос, фрактура на ребро и наранявания по главата

Полицията съобщи за жесток побой над възрастна жена, нанесен от нейния 49-годишен син в испeрихското село Лъвино.

Сигналът е подаден на 12 ноември от Спешния център, откъдето съобщили за приета 72-годишна жена със счупен нос, фрактура на ребро и контузни рани по главата. При проверката е установено, че синът ѝ, който живее при нея, я е блъскал и удрял с юмруци и ритници.

Жената е транспортирана за лечение в болницата в Разград.

49-годишният мъж е задържан, а по случая се води разследване.

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