49-годишен преби жестоко възрастната си майка в исперихско село

Полицията съобщи за жесток побой над възрастна жена, нанесен от нейния 49-годишен син в испeрихското село Лъвино.

Сигналът е подаден на 12 ноември от Спешния център, откъдето съобщили за приета 72-годишна жена със счупен нос, фрактура на ребро и контузни рани по главата. При проверката е установено, че синът ѝ, който живее при нея, я е блъскал и удрял с юмруци и ритници.

Жената е транспортирана за лечение в болницата в Разград.

49-годишният мъж е задържан, а по случая се води разследване.