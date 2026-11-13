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Възстановиха топлоподаването в блок в столичния квартал „Люлин 4“

Възстановиха топлоподаването в блок в столичния квартал „Люлин 4“
pixabay

Прекъсването е продължило няколко часа, а причината за него остава неизвестна

Топлоподаването към блок 427Г в столичния квартал „Люлин 4“ е възстановено. Това съобщи жител на блока, който по-рано днес сигнализира ТАРАЛЕЖ за прекъсването на топлата вода.

ТАРАЛЕЖ припомня, че тази сутрин обитателите на блока са останали без топла вода. По данни на живущите снощи водоподаването е било нормално, а прекъсването е настъпило през сутрешните часове.

Жителите са направили опити да се свържат с „Топлофикация София“, но без успех и без да получат информация за причината за прекъсването.

Към момента топлоподаването е възстановено, но не разполагаме с информация каква е била причината за спирането му.

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