Възстановиха топлоподаването в блок в столичния квартал „Люлин 4“

Топлоподаването към блок 427Г в столичния квартал „Люлин 4“ е възстановено. Това съобщи жител на блока, който по-рано днес сигнализира ТАРАЛЕЖ за прекъсването на топлата вода.

ТАРАЛЕЖ припомня, че тази сутрин обитателите на блока са останали без топла вода. По данни на живущите снощи водоподаването е било нормално, а прекъсването е настъпило през сутрешните часове.

Жителите са направили опити да се свържат с „Топлофикация София“, но без успех и без да получат информация за причината за прекъсването.

Към момента топлоподаването е възстановено, но не разполагаме с информация каква е била причината за спирането му.