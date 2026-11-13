Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Общо 10 751 недекларирани стоки и 52 224 артикула с обозначения на защитени марки са задържани при четири отделни проверки на морски контейнери и товарни автомобили с пратки от Китай и Турция, предназначени за България. Проверките са извършени от служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в Териториална дирекция Митница Варна.

След анализ на риска митническите служители са селектирали пратките за щателни проверки.

При една от проверките в контейнер със стоки от Китай са открити 9708 недекларирани артикула, сред които ароматизатори за автомобили, кърпи и козметични четки.

При проверка на товарен автомобил с българска регистрация са задържани още 1043 недекларирани комплекта пердета. Камионът е превозвал текстилни изделия и облекла от Турция под митнически режим „транзит“ до митническо учреждение в ТД Митница Варна за допускане за свободно обращение.

При друга проверка на морски контейнер с групажни стоки от Китай митническите инспектори са открили сред декларираните артикули 51 072 опаковки парфюми с обозначения на защитени марки.

В друг товарен автомобил със стоки от Турция, декларирани за допускане за свободно обращение, са открити още 1152 пластмасови четки за коса с фигуративни и словни изображения на анимационни герои, които са обект на интелектуална собственост.

Общо 10 751 недекларирани стоки са задържани, като по случаите ще бъдат образувани административнонаказателни производства. Иззети са и 52 224 артикула - парфюми и аксесоари с обозначения на защитени марки. Действията са предприети съгласно Регламент (ЕС) № 608/2013 за защита на правата върху интелектуалната собственост, а притежателите на съответните марки ще бъдат уведомени, информират от Агенция „Митници“.