Задържаха близо 1,2 млн. долара, укрити по телата на шестима пътници на ГКПП „Лесово“

При съвместна операция на митнически и гранични служители на ГКПП „Лесово“ са задържани недекларирани близо 1,2 млн. щатски долара. Парите са били укрити по телата на шофьора и петима пътници в лек автомобил тип ван, съобщиха от Агенция „Митници“.

Превозното средство с чужда регистрация е пристигнало на ГКПП „Лесово“ на 6 ноември, на изходящо трасе от страната. Ванът пътувал от Молдова към Турция и бил управляван от молдовски гражданин. Граничните полицаи го отклонили за проверка, при която митническите инспектори извършили личен преглед на водача и пътниците. По телата на шестимата били открити еластични колани, под които били скрити вакуумирани пликове с парични средства - банкноти от по 100 щатски долара.

При проверката е установено, че петима от пътуващите - двама мъже и три жени, сред които четирима молдовски граждани и една жена с двойно молдовско и румънско гражданство, са укрили по 200 000 щатски долара всеки. У шестия пътник, също молдовски гражданин, са открити още 199 900 долара. Така общата сума на недекларираната валута възлиза на 1 199 900 щатски долара, равняващи се на над 1,074 млн. евро.

Чуждестранните граждани са задържани в ГПУ - Елхово.

Недекларираните парични средства са иззети, а по случая са образувани шест досъдебни производства. Разследванията се водят от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжната прокуратура в Ямбол.