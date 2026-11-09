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Задържаха близо 1,2 млн. долара, укрити по телата на шестима пътници на ГКПП „Лесово“

Задържаха близо 1,2 млн. долара, укрити по телата на шестима пътници на ГКПП „Лесово“
Агенция "Митници"

Митничари открили парите във вакуумирани пликове, скрити под дрехите на пътуващите от Молдова към Турция

При съвместна операция на митнически и гранични служители на ГКПП „Лесово“ са задържани недекларирани близо 1,2 млн. щатски долара. Парите са били укрити по телата на шофьора и петима пътници в лек автомобил тип ван, съобщиха от Агенция „Митници“.

Превозното средство с чужда регистрация е пристигнало на ГКПП „Лесово“ на 6 ноември, на изходящо трасе от страната. Ванът пътувал от Молдова към Турция и бил управляван от молдовски гражданин. Граничните полицаи го отклонили за проверка, при която митническите инспектори извършили личен преглед на водача и пътниците. По телата на шестимата били открити еластични колани, под които били скрити вакуумирани пликове с парични средства - банкноти от по 100 щатски долара.

При проверката е установено, че петима от пътуващите - двама мъже и три жени, сред които четирима молдовски граждани и една жена с двойно молдовско и румънско гражданство, са укрили по 200 000 щатски долара всеки. У шестия пътник, също молдовски гражданин, са открити още 199 900 долара. Така общата сума на недекларираната валута възлиза на 1 199 900 щатски долара, равняващи се на над 1,074 млн. евро.

Чуждестранните граждани са задържани в ГПУ - Елхово.

Недекларираните парични средства са иззети, а по случая са образувани шест досъдебни производства. Разследванията се водят от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжната прокуратура в Ямбол.

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