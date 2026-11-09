Новини
Търси
Подкаст
Общество

Четиримата шофьори от катастрофата край Русе са с отрицателни проби за алкохол и наркотици

Четиримата шофьори от катастрофата край Русе са с отрицателни проби за алкохол и наркотици
pixabay

При сблъсъка между четири автомобила пострадаха шестима души, четирима от тях са тежко ранени

И четиримата шофьори, участвали във вчерашната катастрофа край Русе, са дали отрицателни проби за алкохол и наркотични вещества. При сблъсъка са пострадали шестима души, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Произшествието е станало на пътя Русе - Разград, в отсечката между кръстовището за Кубрат и русенския квартал „ДЗС“, където са се сблъскали четири леки автомобила. Сигналът за инцидента е подаден в 12:14 часа.

Според установеното от пристигналия на място полицейски екип 47-годишният шофьор е потеглил от отбивка край пътя, където автомобилът му е престоявал.

При включването си в движението колата му е била ударена от друго превозно средство, движещо се в същата посока. Последвалият сблъсък е довел до последователен удар между още два автомобила.

Четирима души са получили тежки наранявания при произшествието и са настанени в болница за лечение. Сред тях са двама мъже на 24 и 20 години и две жени на 49 и 18 години. Още двама пътници са преминали медицински преглед, след който са диагностицирани с леки травми.

Обстоятелствата и причините за катастрофата се изясняват.

Още по темата

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има пострадали

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има пострадали

Катастрофа преди Студена: По първоначална информация няма загинали

Катастрофа преди Студена: По първоначална информация няма загинали

Катастрофа при 60-ия километър на АМ "Струма" ограничи движението

Катастрофа при 60-ия километър на АМ "Струма" ограничи движението

Михаела Доцова даде показания за инцидента с Колтуклиева

Михаела Доцова даде показания за инцидента с Колтуклиева

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

68-годишен мъж от Габровско е с 50 процента изгаряния след инцидент при варене на ракия

68-годишен мъж от Габровско е с 50 процента изгаряния след инцидент при варене на ракия

Тежка катастрофа с жертва на АМ „Тракия“

Тежка катастрофа с жертва на АМ „Тракия“

Голямо количество етилов алкохол е открито в угърчинско село

Голямо количество етилов алкохол е открито в угърчинско село

"Възраждане" : Реформата на пенсионния модел трябва да гарантира сигурността на хората

"Възраждане" : Реформата на пенсионния модел трябва да гарантира сигурността на хората

Прокуратурата с нови подробности за случая с прегазеното 4-годишно дете в Плевенско

Прокуратурата с нови подробности за случая с прегазеното 4-годишно дете в Плевенско

Водещи

68-годишен мъж от Габровско е с 50 процента изгаряния след инцидент при варене на ракия

68-годишен мъж от Габровско е с 50 процента изгаряния след инцидент при варене на ракия

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

  • Преди 8 минути
Тежка катастрофа с жертва на АМ „Тракия“

Тежка катастрофа с жертва на АМ „Тракия“

  • Преди 17 минути
Голямо количество етилов алкохол е открито в угърчинско село

Голямо количество етилов алкохол е открито в угърчинско село

  • Преди 17 минути
България с Везенков срещу Дания

България с Везенков срещу Дания

  • Преди 23 минути
"Възраждане" : Реформата на пенсионния модел трябва да гарантира сигурността на хората

"Възраждане" : Реформата на пенсионния модел трябва да гарантира сигурността на хората

Прокуратурата с нови подробности за случая с прегазеното 4-годишно дете в Плевенско

Прокуратурата с нови подробности за случая с прегазеното 4-годишно дете в Плевенско

Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни

Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни

  • Преди 38 минути
ХИВ епидемия в 27 руски региона

ХИВ епидемия в 27 руски региона

  • Преди 38 минути
МВнР: Възобновените полети между София и Ереван ще подобрят възможностите в туризма, бизнеса и културата

МВнР: Възобновените полети между София и Ереван ще подобрят възможностите в туризма, бизнеса и културата

  • Преди 39 минути
Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

  • Преди 49 минути
В Анталия бе открита конференцията на ООН за климата COP 31

В Анталия бе открита конференцията на ООН за климата COP 31

  • Преди 51 минути
Има три пътя за мир между САЩ и Иран. Но ще отиде ли пак конят в реката?

Има три пътя за мир между САЩ и Иран. Но ще отиде ли пак конят в реката?

  • Преди 54 минути
Задържаха близо 1,2 млн. долара, укрити по телата на шестима пътници на ГКПП „Лесово“

Задържаха близо 1,2 млн. долара, укрити по телата на шестима пътници на ГКПП „Лесово“

Черноморец се върна от ада срещу Янтра, три червени картона белязаха екшъна на "Лазур"

Черноморец се върна от ада срещу Янтра, три червени картона белязаха екшъна на "Лазур"

  • Преди 1 час