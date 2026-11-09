Четиримата шофьори от катастрофата край Русе са с отрицателни проби за алкохол и наркотици

И четиримата шофьори, участвали във вчерашната катастрофа край Русе, са дали отрицателни проби за алкохол и наркотични вещества. При сблъсъка са пострадали шестима души, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Произшествието е станало на пътя Русе - Разград, в отсечката между кръстовището за Кубрат и русенския квартал „ДЗС“, където са се сблъскали четири леки автомобила. Сигналът за инцидента е подаден в 12:14 часа.

Според установеното от пристигналия на място полицейски екип 47-годишният шофьор е потеглил от отбивка край пътя, където автомобилът му е престоявал.

При включването си в движението колата му е била ударена от друго превозно средство, движещо се в същата посока. Последвалият сблъсък е довел до последователен удар между още два автомобила.

Четирима души са получили тежки наранявания при произшествието и са настанени в болница за лечение. Сред тях са двама мъже на 24 и 20 години и две жени на 49 и 18 години. Още двама пътници са преминали медицински преглед, след който са диагностицирани с леки травми.

Обстоятелствата и причините за катастрофата се изясняват.