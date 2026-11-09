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Ефремова: Приехме единодушно бюджета на ДОО

Ефремова: Приехме единодушно бюджета на ДОО
БТА

Социалният министър посочи, че се предвижда да се вдигне таванът на пенсиите от следващата година

Приехме с единодушие бюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО), заяви днес  социалният министър Наталия Ефремова пред журналисти след заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), на което се разгледа проектобюджетът на ДОО за 2027 г.

"Всички, които са представени – организациите на работодателите, работниците и държавната квота, без изключение приехме проекта на Закона за бюджета на ДОО за 2027 г.", каза тя.

По думите й това, което се предвижда в допълнение е, че ще се вдигне таванът на пенсиите от следващата година, вдигат се минималното и максималното обезщетение за безработица, вдигат се обезщетенията за майчинство през втората година, както и всички пенсии, които предстои да се увеличат от средата на 2027 г. предава БТА.

Тя допълни, че бюджетът е бил коментиран от страна на заинтересованите страни като силно балансиран с добри показатели за следваща година.

Част от заинтересованите страни в лицето на работодателите имат критика по отношение на вдигането на максималния осигурителен праг и минималните осигурителни прагове, никога не може да се посрещнат на 100% очакванията на всички страни, каза тя.

От пресцентъра на НОИ също потвърдиха, че проектът на Закон за бюджета на ДОО за 2027 г. е приет с пълно единодушие. В проектозакона са отразени параметрите на предвидените за следващата година социалноосигурителни политики в страната. Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание, посочиха от НОИ. 

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