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Бербатов за кризата в Манчестър Юнайтед: Заслужават да бъдат в зоната на изпадащите

Бербатов за кризата в Манчестър Юнайтед: Заслужават да бъдат в зоната на изпадащите
БТА

Бившият нападател не скри разочарованието си след победата на Нотингам над Манчестър Сити

Димитър Бербатов отправи критика към Манчестър Юнайтед за представянето на отбора през сезона във Висшата лига. Бившият нападател на “червените дяволи” смята, че с показаната игра те заслужават мястото си в зоната на изпадащите.

Бербатов коментира ситуацията в ефира на beIN Sports по време на победата на Нотингам с 3:1 над Манчестър Сити. Успехът помогна на тима на Оливер Гласнер да се изкачи над Юнайтед в класирането.

“Не мога да вярвам в това, което виждам. С начина, по който играят Юнайтед, те заслужават да бъдат там, честно казано”, заяви българинът.

Ден по-късно отборът на Майкъл Карик избегна поражение от Астън Вила на “Олд Трафорд”. Юнайтед изоставаше с 2:4, но с два гола в добавеното време стигна до равенство 4:4. Въпреки спечелената точка тимът остана под чертата на изпадащите.

Бербатов игра за Манчестър Юнайтед между 2008 и 2012 година, като отбеляза 56 гола в 149 мача във Висшата лига.

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