Бербатов за кризата в Манчестър Юнайтед: Заслужават да бъдат в зоната на изпадащите

Димитър Бербатов отправи критика към Манчестър Юнайтед за представянето на отбора през сезона във Висшата лига. Бившият нападател на “червените дяволи” смята, че с показаната игра те заслужават мястото си в зоната на изпадащите.

Бербатов коментира ситуацията в ефира на beIN Sports по време на победата на Нотингам с 3:1 над Манчестър Сити. Успехът помогна на тима на Оливер Гласнер да се изкачи над Юнайтед в класирането.

“Не мога да вярвам в това, което виждам. С начина, по който играят Юнайтед, те заслужават да бъдат там, честно казано”, заяви българинът.

Ден по-късно отборът на Майкъл Карик избегна поражение от Астън Вила на “Олд Трафорд”. Юнайтед изоставаше с 2:4, но с два гола в добавеното време стигна до равенство 4:4. Въпреки спечелената точка тимът остана под чертата на изпадащите.

Бербатов игра за Манчестър Юнайтед между 2008 и 2012 година, като отбеляза 56 гола в 149 мача във Висшата лига.