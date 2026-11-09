Анестезиолог предозирал пет пъти упойката на 6-годишния Ангел

Днес в Окръжния съд в Пловдив започна делото за смъртта на 6-годишния Ангел от село Белащица, който почина след стоматологична интервенция под обща анестезия в частна клиника в града. В хода на съдебното заседание стана ясно, че анестезиологът д-р Пламен Мендев е предозирал пет пъти упойката, поставена на детето.

Подсъдими са трима медици - двама анестезиолози и един стоматолог. Срещу двамата анестезиолози, на 70 и 82 години, са повдигнати обвинения за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на служебните им задължения.

На стоматоложката д-р Десислава Георджева е повдигнато обвинение за това, че е извършвала лечение на пет деца, сред които и починалия Ангел, под обща анестезия, без частната клиника, в която практикува, да разполага с необходимото разрешително за тази дейност.

Нито един от тримата медици не признава вината си.

Родителите на Ангел настояват обвиняемите да получат ефективни присъди.

„От първия ден никой не иска да поеме отговорност, убиха детето и всеки иска да се скрие, това е истината”, каза бащата на момчето Георги Райчев.

Майката Магдалена Райчева също изрази възмущението си от развитието на случая:

„Кажете ми кой е този апелативен съдия, който отмени решението клиниката да бъде затворена”.

По време на съдебното заседание прокурорът по делото посочи:

„Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу двама лекари за това, че поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, каквато е медицинската, са станали причина за смъртта на Ангел Райчев”.