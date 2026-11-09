Тодор Янчев: Предстои ни интересно предизвикателство, важно е бързо да се опознаем

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев ще застане начело на представителния тим до 19 години за предстоящите европейски квалификации през ноември. Специалистът ще води „лъвчетата“ в отсъствието на Атанас Рибарски, а двубоите срещу Гибралтар, Латвия и Молдова ще се проведат между 11 и 17 ноември в Стара Загора.

Янчев събра отбора на лагер в понеделник, а още в сряда предстои първият двубой от квалификационния турнир. Пред каналите на БФС специалистът коментира краткото време за подготовка, първите си впечатления от футболистите и амбициите пред отбора.

„Наистина времето е кратко. С голяма част от играчите се запознах чрез видеоматериали, присъствах и на техни мачове. За мен ще бъде добро предизвикателство да се опознаем в движение. Още повече че след половин година някои от тези момчета ще имат възможност да станат част от младежкия национален отбор“, заяви Янчев.

Селекционерът разкри, че към момента няма кадрови проблеми в състава, и подчерта, че не възнамерява да прави сериозни промени в игровия облик на тима предвид ограниченото време за подготовка.

„Времето е малко, затова до голяма степен ще се придържам към тактическите изисквания, с които футболистите са свикнали до момента. Утре (вторник) ще проведем тренировка, в която ще наблегнем на тактическите детайли, за да бъдат наясно момчетата и с моите изисквания. Нагласата ни е да завършим на първо място в групата. Вярвам, че това е напълно постижима цел, и се надявам да успеем да я изпълним“, допълни селекционерът.