Ненчо Балабанов се сбогува с Борис Кашев: "Прекалено рано тръгна"

Актьорът Ненчо Балабанов се сбогува с Борис Кашев, чиято смърт на 34-годишна възраст предизвика тъга сред неговите близки и приятели.

Балабанов публикува във Facebook черно-бяла снимка на Кашев, придружена от лично и емоционално послание.

"Бобка, почивай в мир, приятелю! Нека душата ти намери спокойствие и усмивката ти грее сред звездите! Прекалено рано тръгна, човече", написа актьорът.

Думите му изразяват болката от загубата на човек, с когото го е свързвало приятелство. Обръщението "Бобка" придава личен характер на публикацията, а посланието завършва с пожелание за светъл път.

Борис Кашев беше част от българската актьорска общност, като професионалният му път включваше работа в киното, театъра и дублажа.

Новината за смъртта му на едва 34 години постави преждевременен край на творческия му път. Към момента причината за смъртта му не е публично оповестена.

С публикацията си Ненчо Балабанов отдаде последна почит на своя приятел, запазвайки спомена за него с думи на обич и тъга.