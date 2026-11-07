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Почина известният български илюзионист Никола Петров-Корли

Почина известният български илюзионист Никола Петров-Корли

Един от разпознаваемите представители на българското илюзионно изкуство си отиде на 81-годишна възраст

Почина известният български илюзионист Никола Петров-Корли. Той е издъхнал в четвъртък, 5 ноември, на 81-годишна възраст. Тъжната новина съобщиха неговите близки.

Корли започва артистичната си кариера като акробат в цирка, но впоследствие открива своето призвание в илюзионното изкуство.

Още по времето на социализма той гастролира в чужбина заедно със съпругата си Вяра, която е и негова сценична партньорка. За осем години двамата изнасят представления в 12 държави.

През годините Никола Петров-Корли се утвърждава като едно от популярните имена в българското вариететно и илюзионно изкуство.

За приноса си към културата той е удостоен с редица отличия, сред които награди "Икар" на Съюза на артистите в България през 1997 и 2005 г., "Златен феномен" през 2005 и 2006 г., медал "Златен век" от Министерството на културата и Почетния знак на София.

Корли е представян и като академик на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), както и като бивш съветник по културни въпроси.

Погребението на Никола Петров-Корли ще се състои във вторник, 10 ноември.

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