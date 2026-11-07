Малки и големи обединиха сили: Десетки доброволци почистиха морския бряг в Поморие

Десетки доброволци се обединиха в името на по-чистото Черноморие, като се включиха в акция за почистване на крайбрежието в Поморие. Инициативата се проведе на 7 ноември в района на рибарските лодки, между стария кей и пристанището.

Сред участниците имаше както възрастни, така и много семейства с деца, които заедно се включиха в събирането на отпадъци по морския бряг.

Само за близо два часа доброволците успяха да напълнят десетки чували с боклук, като най-голям дял от събраните отпадъци беше пластмасата.

По крайбрежието бяха открити множество пластмасови бутилки, туби, найлонови торбички и различни опаковки. Сред изхвърлените предмети имаше още автомобилни гуми, пластмасови столове и метални отпадъци.

Разнообразието от намерени боклуци показва мащаба на замърсяването в района и необходимостта от редовни действия за опазване на морската среда.

Организатор на инициативата е Ротари клуб - Поморие, който осигури необходимите материали за участниците, включително ръкавици и чували за събиране на отпадъците.

Акцията е част от международната кампания "Седмица на морето без пластмаса", насочена към ограничаване на замърсяването и насърчаване на отговорното отношение към природата.

Особено впечатление направи участието на деца, които заедно със своите родители се включиха в почистването. По този начин инициативата се превърна не само в доброволческа акция, но и във възможност най-малките да научат повече за значението на опазването на околната среда.

Организаторите и участниците отправиха послание, че грижата за морето не трябва да се изчерпва с еднократни кампании.

Според доброволците опазването на крайбрежието трябва да бъде ежедневна отговорност, а не задача, която се изпълнява само по време на организирани акции.

С общи усилия участниците успяха да почистят част от крайбрежната зона на Поморие, давайки пример как гражданската активност може да допринесе за по-чиста околна среда.