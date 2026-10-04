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Доброволци, които раздават топла храна, събират пари за ново камионче

Доброволци, които раздават топла храна, събират пари за ново камионче
Снимка: БНТ

Желанието им е да са мобилни и да реагират при нужда

Всеки вторник, петък и неделя доброволци приготвят и раздават топла храна на най-нуждаещите се пред една от най-старите болници в България - Александровска. Камиончето за топла храна е край лобното място на Св. Георги Софийски - Най-нови. Там вече седем години стотици хора намират мек залък и добра дума.

Хората, които се подкрепят с тази трапеза, е нужно да носят е собствен съд за хранене, информират от БНТ.

Според организатора на доброволците Деян Петров около 40–50 хиляди евро са нужни за „едно горе-долу прилично компромисно решение“, което да позволи на доброволците да разполагат с по-сериозно, стабилно и надеждно превозно средство. Предишното е било повредено.

Искаме да купим нещо по-надеждно, което да може да послужи не само тук, на нас, а и, както беше първоначалната идея, да отидем там, където има доброволци, помагащи при бедствия и аварии, да сготвим и да нахраним самите доброволци, които дават помощта си. Защото те малко остават извън вниманието, а са много ценни и много важни, защото без тях това не би било възможно“, каза Деян Петров.

Началото на фондация „Доброволците на Свв. Георги“ е поставено през 2019 г. с идеята да бъде създадено болнично-доброволческо служение, което да помага на пациентите, заяви пред БТА епископ Тихон.

Това, което сестрите и лекарите не могат да осигурят на един пациент, да могат доброволците да го правят – дребни услуги, понякога дори самото присъствие и подкрепа във всяко едно нещо“, допълни епископ Тихон.

В много столични храмове се предлага социална кухня веднъж седмично.

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