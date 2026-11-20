Водач на лек автомобил днес блъсна майка с малко дете на пешеходна пътека на кръстовището между бул. „Априлско въстание“ и ул. „Странджа“ в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

23-годишната жена, която била с детето си на година и четири месеца, и 25-годишният баща пресичали булеварда по пешеходната пътека, когато върху тях връхлетял 44-годишният шофьор с автомобила си, предава БТА.

Детето е откарано за преглед в болницата в града, където са установени охлузни рани по лицето.

Няма други пострадали при произшествието, посочи говорителят на ОД на МВР в Разград Илияна Георгиева.