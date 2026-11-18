Броят на загиналите при тежката катастрофа край село Благово, община Монтана, достигна двама. На 18 ноември около обяд в Областната болница "Д-р Стамен Илиев" е починал 56-годишен мъж, който е бил тежко ранен при пътния инцидент предишния ден, съобщиха от ръководството на лечебното заведение.

Починалият е жител на село Замфирово, община Берковица. Той е управлявал лек автомобил "Ситроен Ксара Пикасо", в който е пътувала и 58-годишна жена от село Орешак, област Ловеч. Жената е загинала на място при катастрофата на 17 ноември.

ТАРАЛЕЖ припомня, че тежкият инцидент стана на 17 ноември малко преди обяд, на спускането непосредствено след село Благово в посока Берковица. При първоначалното отразяване на катастрофата беше съобщено за един загинал. Движението в района беше затруднено, като екипи на "Пътна полиция" пропускаха автомобилите в едната лента.

Според полицията водачът на "Ситроен"-а е загубил контрол над автомобила и се е сблъскал челно с насрещно движеща се "Шкода Скала".

Другият автомобил е бил управляван от 25-годишен мъж от София. Той също е пострадал тежко при сблъсъка и е настанен в болницата в Монтана с опасност за живота.

От лечебното заведение уточняват, че на 56-годишния мъж са били извършени операции и е било приложено лечение, но получените травми са се оказали несъвместими с живота.

С неговата смърт жертвите на катастрофата край Благово стават две, а един от участниците в инцидента продължава да се бори за живота си.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщават, че след този случай загиналите при пътнотранспортни произшествия в региона от началото на 2026 година вече са 15 души.