Барселона е големият победител в годишните награди на Ла Лига за сезон 2025/2026. Ламин Ямал беше избран за най-добър футболист, Ханзи Флик получи отличието за най-добър треньор, а Жоан Гарсия спечели приза за най-добро спасяване.

Ямал ще получи наградата, връчвана от EA SPORTS, след сезон с 16 гола и 12 асистенции. Нападателят имаше ключов принос за шампионската титла на каталунците, които завършиха първенството с 94 точки.

Флик беше отличен, след като изведе Барселона до втори пореден триумф в Ла Лига. Признание получи и Жоан Гарсия за спасяването си в дербито срещу Еспаньол. Вратарят изпревари в гласуването Ян Облак и Унай Симон, а през първия си сезон в клуба спечели и трофея “Самора”, допускайки само 21 гола.

Карлос Еспи от Леванте беше избран за най-добър футболист до 23 години след кампания с 11 попадения в първенството. Арда Гюлер заслужи наградата за най-красив гол с изпълнението си срещу Елче в 28-ия кръг.

Отличията ще бъдат връчени на 28 декември в Обединените арабски емирства по време на ежегодната церемония Globe Soccer Awards.