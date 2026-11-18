Новата Комисия на спортистите към Българския олимпийски комитет проведе първото си заседание. Срещата беше открита от Весела Лечева и новия председател Радослав Янков, който поема поста от Мария Гроздева.

На заседанието присъстваха Гроздева, олимпийският и световен шампион по борба Семен Новиков, Йоана Илиева от фехтовката, Ивелина Илиева от джудото и волейболистът Теодор Салпаров. Начело на комисията застава четирикратният олимпийски участник и носител на Световната купа по сноуборд Янков.

“За нас е изключително важно участието на спортистите във взимането на решения. Това е политика на МОК, която ще следваме неотлъчно, защото сме убедени, че вие сте хората, които ще формират бъдещето на нашия спорт”, заяви Лечева.

Сред основните задачи на комисията са защитата на интересите и правата на спортистите, насърчаването на равнопоставеността и превенцията на дискриминацията. Тя ще работи и за осигуряване на безопасна и подкрепяща среда за състезателите.

Новият състав ще може да кандидатства по програми на Международния олимпийски комитет с подкрепата на служителите на БОК. Предстои комисията да разработи конкретни инициативи и начини за обратна връзка със спортистите, чрез които предложенията им да достигат до олимпийския комитет.