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Стефка Костадинова се появи на Общото събрание на БОК

Стефка Костадинова се появи на Общото събрание на БОК
БТА

Винаги ще помагам на спорта с каквото мога, заяви легендата във високия скок

Бившият председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Стефка Костадинова изненадващо се появи на първото Общо събрание на новата власт. Тъкмо хора от екипа на Костадинова блокираха вписването на Весела Лечева в продължение на месеци и застрашиха съществуването на организацията.

Весела Лечева: В БОК има над 400 хил. евро задължения, 160 хил. лв. липсват без разходни документи

Заседанието днес е първо от 19 март миналата година, когато Лечева беше избрана за председател, но дълго не можеше да бъде вписана заради редица обжалвания. И тогава, и сега - Костадинова пожела успех на Лечева.

„Аз вече не съм председател на БОК, но съм олимпийска шампионка, индивидуален член и винаги ще помагам с каквото мога на спорта", каза Костадинова. „Чухте одитора, абсолютно нищо не липсва. За 2025 г. ни беше спряно финансирането от МОК. БОК работеше благодарение на спонсорства, иначе трябваше да го затворим. Така че бяхме в пълна полза на новото ръководство", каза още Костадинова, която се кандидатира за депутат от ДПС - Ново начало, но не успя да влезе в парлемента.

„Олимпийският комитет винаги в началото на годината влиза в някакъв дефицит и почти винаги теглим овърдрафт. Тъй като ни беше спряно финансирането, нямаше как да го направим, защото нямаше с какво да го гарантираме. Тези 160 хиляди лева не липсват. Те са в BG Pool, който е отделно дружество към БОК, където има само дарителски и спонсорски пари. В момента се прави вътрешен одит при друг счетоводител и в най-скоро време документите ще бъдат предадени на БОК", заяви още Костадинова. 

 

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