Десетки фенове на ЦСКА образуваха опашка пред стадион „Българска армия" в опит да си извадят новите фен карти за сезона. Страницата CSKA - Our Way of Life публикува кадри в социалните мрежи, от които се виждат доста желаещи. Не е ясна причината за голямата опашка, а най-вероятно става въпрос за по-бавно обработване на данните от страна на администрацията на клуба.

ЦСКА пуска още 2000 билета за първия европейски мач на новата „Армия"

Над 40 000 фенове вече са закупили своите карти. Интересът в последните дни е особено голям с оглед на предстоящото пускане в продажба на билетите за двубоя от Лига на конференциите срещу Трабзонспор, където играе доскорошната звезда на Ливърпул Мохамед Салах. Мачът е на 26 ноември и ще бъде първо европейско домакинство за „армейците" на новия стадион.

Иначе още в края на юли ЦСКА съобщи, че картите за сезон 2026/27 ще бъдат с лика на легендите Димитър Пенев и Георги „Джони" Велинов, които починаха по-рано през годината. Фен картата дава възможност за закупуване на билети и абонаментни карти за домакинските мачове на отбора и е с валидност от пет години.