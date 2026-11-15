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ЦСКА опипва почвата за футболист на Рейнджърс

ЦСКА опипва почвата за футболист на Рейнджърс

Евентуален трансфер на Оскар Кортес трябва да подсили атаката по фланговете

ЦСКА е лидер в класирането в Първа лига, но иска още повече да засили конкуренцията в състава. Ръководството на „червените" вече работи активно по зимната селекция и има набелязан играч. Това е 22-годишният колумбиец Оскар Кортес, твърдят колегите от „Мач Телеграф".

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Евентуален трансфер трябва да подсили атаката по фланговете. Това е едно от направлението, в които треньорът Маркус Гиздол иска да има повече конкуренция за пролетния дял от шампионата. Сделка за Кортес обаче няма да е никак лесна заради деликатната му ситуация.

Крилото е собственот на Рейнджърс до 2029 година, но шотландският гранд засега няма нужда от услугите му. В момента той играе под наем в аржентинския Банфилд, където е твърд титуляр и важна част от атаката. Това е добре, защото няма да има нужда от наваксване с подготовката.

Въпреки това Кортес не е окончателният избор на ЦСКА. „Армейците" имат и други варианти. Според специализирания портал Transfermarkt цената му на трансферния пазар достига 3 млн. евро.

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