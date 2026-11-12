ЦСКА продава халф през зимата

ЦСКА ще опита да продаде халфа Джеймс Ето‘о през зимата, твърди „Тема Спорт“. Камерунският халф загуби мястото си след идването на Маркус Гиздол и на него почти не се разчита.

При германеца Ето‘о е започвал сред 11-те само в мача с Несебър за купата, когато се представи слабо и бе заменен още на почивката. В последните два двубоя с Панатинайкос и Левски остана неизползвана резерва, което е показателно за бъдещето му в тима.

В края на май африканският полузащитник подписа нов договор с ЦСКА. Той беше със статут на важен футболист при Христо Янев, но очевидно не попада в плановете на Маркус Гиздол. Ситуацията е твърде вероятно да бъде разрешена с трансфер през зимата.

Ето‘о има договор с ЦСКА до лятото на 2029 година.