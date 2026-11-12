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Двама загинали и 17 ранени при срутване на сграда в Ню Йорк

Двама загинали и 17 ранени при срутване на сграда в Ню Йорк
АР/БТА

Комисарят на пожарната служба в Ню Йорк Лилиан Бонсиньоре уточни, че спасителната операция продължава, а причините за инцидента все още се изясняват

Най-малко двама души са загинали, а други 17 са пострадали при срутване на сграда в нюйоркския квартал Бруклин, съобщи ДПА, като се позова на местните власти. Сред ранените има и седем деца.

Комисарят на пожарната служба в Ню Йорк Лилиан Бонсиньоре уточни, че спасителната операция продължава, а причините за инцидента все още се изясняват.

По думите ѝ сградата е рухнала върху съседен строителен обект, което значително усложнява работата на спасителните екипи. Бонсиньоре определи операцията като изключително сложна и предупреди, че тя ще продължи продължително време.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи в социалната мрежа Екс, че е посетил мястото на инцидента. Той изрази благодарност към служителите на спешните служби, които са пристигнали на място за по-малко от минута и са работили часове наред при опасни и трудни условия.

Мамдани подчерта, че спасителите са положили значителни усилия, за да помогнат на пострадалите и да извадят хората от сградата.

По информация на кмета операцията продължава, като на място са изпратени стотици спасители. Данните за случилото се се актуализират непрекъснато.

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