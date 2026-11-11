Голям десен марш във Варшава за Деня на независимостта

Десетки хиляди привърженици на десницата в Полша, сред които и президентът националист Карол Навроцки, преминаха в голямо шествие по улиците на Варшава по случай Деня на независимостта, предаде Ройтерс. Събитието се проведе в условията на засилено политическо напрежение след масовата стрелба в Краков от изминалата събота.

Тазгодишното издание на традиционния марш премина под мотото „Поляците са господари на собствената си страна“. Докато десните формации го определят като проява на патриотизъм и национална гордост, управляващите центристки сили го критикуват, определяйки го като трибуна за расистки послания.

Напрежението в страната ескалира допълнително, след като кабинетът на премиера Доналд Туск първоначално допусна, че трагедията на централния площад в Краков, отнела живота на шестима души, може да е мотивирана от крайнодесни убеждения.

В отговор говорителят на организаторите Рафал Буца осъди опитите за политическа употреба на инцидента в Краков. Пред Ройтерс той подчерта стремежа към суверенна Полша, независима от външни влияния, и изрази желание страната да остане максимално етнически еднородна.

Колоната, оглавена от президента Навроцки, се разпростря на повече от три километра. Множеството развяваше полски знамена и запали факли, пренебрегвайки наложената от властите забрана за пиротехника. По данни на организаторите в проявата са се включили близо половин милион души, докато столичната община оценява броя им на около 250 000.

Сред участниците се забелязваха и чуждестранни националисти, включително активисти от испанското младежко движение „Ревуелта“ и унгарската крайнодясна партия „Нашата родина“. Част от тълпата издигна плакати с провокативни лозунги, сред които „Направете Европа отново бяла“ и „Туск няма да ни плюе в лицето“.

На фона на изострената обстановка някои участници призоваха към обединение.

„Обстановката е, меко казано, напрегната. Не трябва да забравяме, че всички сме поляци и живеем в Полша. Искаме най-доброто за страната си, така че нека това шествие бъде израз на нашата преданост и любов към родината, а не продължение на съществуващите конфликти“, сподели 51-годишният работник в опаковъчна фабрика Павел Караснополски.

Заради събитието мерките за сигурност във Варшава бяха драстично засилени с допълнителни полицейски екипи и бетонни заграждения в началната точка на маршрута. В същото време, по време на честванията в северозападния град Шчечин, премиерът Доналд Туск отправи апел за отказ от конфронтации, напомняйки на поляците, че свободата, сигурността и независимостта са общи ценности за всички.