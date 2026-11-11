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Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии

Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии
БТА

Допълнителните средства ще бъдат насочени към преодоляване на последиците от бедствия и подпомагане на ученици от 81 общински училища

Правителството одобри над 51 млн. евро допълнителни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия през 2026 г. Решението е част от мерките на кабинета за осигуряване на средства за справяне с бедствени ситуации.

Средствата са предназначени за дейности по превенция, овладяване на бедствия и възстановяване след нанесените щети.

С друго решение Министерският съвет отпусна над 1,3 млн. евро за стипендии на ученици от 81 общински училища, постигнали високи резултати на държавните зрелостни изпити.

Финансовата подкрепа е насочена към учебните заведения, чиито възпитаници са се представили най-добре на матурите по български език и литература и по математика.

Двете решения предвиждат общо над 52,3 млн. евро допълнителни средства за справяне с последствията от бедствия и подкрепа на образованието.

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