Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии

Правителството одобри над 51 млн. евро допълнителни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия през 2026 г. Решението е част от мерките на кабинета за осигуряване на средства за справяне с бедствени ситуации.

Средствата са предназначени за дейности по превенция, овладяване на бедствия и възстановяване след нанесените щети.

С друго решение Министерският съвет отпусна над 1,3 млн. евро за стипендии на ученици от 81 общински училища, постигнали високи резултати на държавните зрелостни изпити.

Финансовата подкрепа е насочена към учебните заведения, чиито възпитаници са се представили най-добре на матурите по български език и литература и по математика.

Двете решения предвиждат общо над 52,3 млн. евро допълнителни средства за справяне с последствията от бедствия и подкрепа на образованието.