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Гилфи Сигурдсон преди мача с България: Важно е да спечелим в Пловдив

Гилфи Сигурдсон преди мача с България: Важно е да спечелим в Пловдив
АП/БТА

Исландия защитава първото си място в групата на Лигата на нациите

Опитният исландски полузащитник Гилфи Сигурдсон очаква трудно гостуване на България, но вярва, че отборът му може да направи важна крачка към спечелването на група C/4 в Лигата на нациите. Двубоят е в петък, 13 ноември, от 21:45 часа на стадион “Христо Ботев” в Пловдив.

Исландия води в класирането с две точки преднина пред Естония, а след срещата с България ще завърши участието си в групата с домакинство на Люксембург. Първото място ще осигури на островитяните изкачване в Лига B и възможност за участие в плейофите за Евро 2028.

“Да се придвижим нагоре в европейския футбол - това ми звучи добре. Но ни чакат два вълнуващи мача. Първо предстои трудно гостуване. Важно е да го спечелим и след това да имаме такъв финал у дома”, заяви Сигурдсон пред Fótbolti.net.

“Надяваме се да вземем три точки и след това да ни предстои вълнуващ мач у дома срещу Люксембург”, добави той.

37-годишният халф коментира и дисциплинарните нарушения по време на предишния лагер на Исландия. Според публикации в местните медии някои от националите са прекалили с алкохола след победата с 3:0 над България.

“Това не е първият и няма да е последният път, когато хора правят грешки в отборите, независимо дали е във футбола, или в други спортове. Надяваме се, че ще се поучат от това и че можем да го използваме по положителен начин и да се справим по-добре”, каза Сигурдсон.

Полузащитникът, който може да запише своя 91-ви мач за Исландия срещу България, подчерта колко много означава за него националният отбор.

“Най-голямо удоволствие ми доставя да играя за Исландия. Нацията иска отново да сме на голямата сцена и ние сме длъжни да отговорим”, завърши той.

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