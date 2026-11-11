Половината от туристическия данък ще отива за реклама и нови въздушни връзки

Най-малко 50% от приходите от туристическия данък да бъдат използвани за реклама на туристическите дестинации и подобряване на въздушната свързаност. Това е една от основните промени в Закона за туризма, които подготвя ресорното министерство, съобщи министърът Илин Димитров по време на блицконтрол в парламентарната комисия по туризъм.

Целта е общините да получат повече средства и самостоятелност при определянето на туристическите си приоритети и привличането на посетители от чужбина.

Законодателните предложения трябва да бъдат готови до края на 2026 г., след което ще бъдат представени за обществено обсъждане и разгледани от Националния съвет по туризъм.

Съществени промени се подготвят и в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Очаква се до края на януари 2027 г. тя да разполага с обновен механизъм, който да обхване и имотите, предлагани за краткосрочно настаняване чрез платформи като Airbnb.

Предвижда се по-строг контрол върху регистрацията, категоризацията и дейността на местата за настаняване.

Според министъра една от основните задачи е да се преодолеят разминаванията между данните на ЕСТИ и Националния статистически институт за броя на реализираните нощувки.

В момента двете системи обхващат различни категории места за настаняване, което води до несъответствия в статистиката.

Министерството планира и развитието на Национална обсерватория за туризма, която ще събира и анализира информация от общините, международните платежни оператори и платформите за резервации.

Чрез обединяването на тези данни ще може да се проследява откъде пристигат туристите, какви са предпочитанията им, колко средства харчат и кои региони привличат най-голям интерес.

Информацията ще се използва за по-точно планиране на туристическите политики както на национално, така и на местно ниво.

Предложените промени все още не са приети, като предстои да преминат през обществено обсъждане и законодателната процедура.